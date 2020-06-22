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В Курской области по подозрению в госизмене задержан начальник районного отдела полиции

, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Курской области по подозрению в госизмене задержан начальник районного отдела полиции
машина ФСБ России, Zamir Usmanov/Global Look Press

В Курской области начальник районного отдела полиции задержан за госизмену. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 22 июня, сотрудники Центра общественных связей ФСБ России.

Согласно последним данным, в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", было произведено задержание начальника районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича.

Как уточнили в контрразведке, он собирал и передавал Службе безопасности Украины сведения, составляющие государственную тайну.

ЕТ

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