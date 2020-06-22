В Якутии произошло опрокидывании лодки на реке Адыча, погиб ребенок

Аргументы Недели → Происшествия 13+

22 июня 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Лодка. Фото: pixabay.com

В Якутии лодка с людьми опрокинулась на реке Адыча. Об этом сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по республике Анна Колесник.

Известно, что на борту судна в момент происшествия находилось 6 человек, в том числе 4 несовершеннолетних детей, один из которых погиб. Сейчас по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось: число инфицированных COVID-19 в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 142 человека.