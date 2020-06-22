Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Якутии произошло опрокидывании лодки на реке Адыча, погиб ребенок

, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Якутии произошло опрокидывании лодки на реке Адыча, погиб ребенок
Лодка. Фото: pixabay.com

В Якутии лодка с людьми опрокинулась на реке Адыча. Об этом сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по республике Анна Колесник.

Известно, что на борту судна в момент происшествия находилось 6 человек, в том числе 4 несовершеннолетних детей, один из которых погиб. Сейчас по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств трагедии.  

Ранее сообщалось: число инфицированных COVID-19 в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 142 человека.

ЕЧ

Общество

Sohu назвало оружие России для уничтожения авианосцев США в случае начала войны

Sohu назвало оружие России для уничтожения авианосцев США в случае начала войны

В случае начала военного конфликта с Россией имеющиеся в распоряжении США авианосцы могут оказаться бесполезными. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах китайских СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью