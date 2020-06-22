В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении консьержки, которая сообщила о ложном минировании дома

В Люберцах консьержка сообщила по номеру 112 о ложном минировании многоквартирного дома. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Известно, что злоумышленница позвонила в экстренную службу "112" и сообщила о том, что якобы существует угроза одному из многоквартирных домов на ул. Наташинская. Информация была проверена, предметов, представляющих опасность, не обнаружено. В настоящее время задержана 52-летняя консьержка, подозреваемая в совершении противоправного деяния.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте.
Ранее сообщалось: украинские спасатели работают над ликвидацией пожара в Чернобыльской зоне, где горит 3 гектара леса.