В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении консьержки, которая сообщила о ложном минировании дома

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22 июня 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дверь. Фото: pixabay.com

В Люберцах консьержка сообщила по номеру 112 о ложном минировании многоквартирного дома. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Известно, что злоумышленница позвонила в экстренную службу "112" и сообщила о том, что якобы существует угроза одному из многоквартирных домов на ул. Наташинская. Информация была проверена, предметов, представляющих опасность, не обнаружено. В настоящее время задержана 52-летняя консьержка, подозреваемая в совершении противоправного деяния.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте.

Ранее сообщалось: украинские спасатели работают над ликвидацией пожара в Чернобыльской зоне, где горит 3 гектара леса.