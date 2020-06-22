В Подмосковье электричка сбила двух школьников, мальчик скончался, а девочка госпитализирована с травмами

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22 июня 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Электричка. Фото: pixabay.com

Возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика и травмировании девочки электричкой в Подмосковье. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Дело завели по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").

Известно, что в воскресенье около 18:00 в районе станции Расторгуево электричка Москва - Ожерелье сбила школьника, говорившего по телефону, и девочку. В результате мальчик погиб, а пострадавшая госпитализирована в больницу.

Следователи уже опросили локомотивную бригаду, осмотрели подвижной состав, назначили ряд экспертиз. Прокуратура начала проверку по факту трагедии, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер.

Ранее сообщалось: в Китае семь школьников утонули, пытаясь спасти своего друга.