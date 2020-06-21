В результате столкновения автомобилей Kia и Hyundai под Ельцом погибли шесть человек

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21 июня 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

ДТП, фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

В Липецкой области в воскресенье, 21 июня, в результате столкновения автомобилей Kia Rio и Hyundai Creta погибли шесть человек. Авария произошла возле села Паниковец Елецкого района. Еще один человек в ДТП пострадал.

В дежурную служба центра кризисных ситуаций сообщение о ДТП поступило в 11.45. К месту происшествия выехали два отделения спасателей. В социальной сети появилась видеозапись, сделанная сразу после аварии.

Как сообщил портал GOROD48 со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Липецкой области Татьяну Ткачеву, надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка, как деятельности органов местного самоуправления, так и других уполномоченных органов в сфере безопасности дорожного движения на участке дороги, где произошло ДТП.

Страшная авария произошла в субботу, 20 июня, с участием автомобиля «Рено Канго» и мотоцикла «Триумф» в Калининграде. Погибла молодая женщина.