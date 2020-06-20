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Тела двух братьев, пропавших в Уфе прошлой осенью, нашли в реке

, 14:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУСК РФ по Республике Башкортостан

Тела двух братьев, пропавших в Уфе прошлой осенью, нашли в реке
СК РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press

Тела двух детей, которые пропали осенью минувшего года, обнаружены в реке в Уфе. Как сообщили в Следственном комитете Российской Федерации, поиски их отца в настоящий момент продолжаются.

Напомним, поиски 37-летнего уфимца, который после ссоры с супругой взял своих сыновей восьми и пяти лет и исчез, ведутся с 26 октября 2019 года. На второй день поисков в Калининском районе Уфы в лесном массиве нашли автомобиль, на котором уехал отец с детьми. После этого стало известно, что следствие рассматривает различные версии исчезновения людей, в частности, не исключает, что мужчина мог утопить сыновей.

Накануне вечером на территории Калининского района Уфы и сегодня утром в реке Белая на территории Демского района были извлечены из воды тела двух мальчиков. Впоследствии выяснилось, что это пропавшие дети. Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин смерти несовершеннолетних.

ЕТ

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