Башкирские водолазы возобновили поиски членов одной семьи, пропавших осенью

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3 июня 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

водолаз, pixabay.com

В среду, 3 июня, стало известно, что башкирские водолазы возобновили поиски пропавших осенью прошлого года в Уфе членов одной семьи – мужчины и двух его маленьких сыновей. Отец и дети исчезли в октябре.

Начальник аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Владимир Темашев уточнил, что вода в реках, где, предположительно, могли утонуть члены одной семьи, начала спадать, поэтому появилась возможность возобновить поисковые работы.

Отметим, что поиски 37-летнего жителя Уфы Артема Мазова, который после ссоры с супругой забрал сыновей восьми и пяти лет и пропал, ведутся с 26 октября прошлого года. Заявление об их исчезновении в полицию подала 34-летняя мать детей. На второй день поисков в Калининском районе города в лесном массиве была обнаружена машина, на которой уехали мужчина и ребята.

В настоящий момент следствие рассматривает разные версии исчезновения отца и его сыновей. Не исключено, что мужчина мог утопить детей в реке.