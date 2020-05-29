В Югре более двух недель ищут пропавшего мальчика

Аргументы Недели → Происшествия 13+

29 мая 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

река, pixabay.com

В Ханты-Мансийском автономном округе в течение двух недель ищут ребенка, который пропал после попадания в реку. Мальчик упал в воду во время катания на велосипеде. Вероятно, его унесло течением.

Транспортное средство ребенка было найдено. По факту исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Глава Белоярского района, где случился инцидент, Сергей Маненков недавно рассказал о гибели двух волонтеров, которые помогали спасателям в поисках пропавшего.

Известно, что только за прошедшие сутки было обследовано 25 километров водной акватории, 900 квадратных метров дна реки Казым, а также 310 километров береговой линии.