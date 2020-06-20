В Тюменской области случилось ДТП, пострадали женщина и четверо детей

Аргументы Недели → Происшествия 13+

20 июня 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Тюменской области вечером в минувшую пятницу, 19 июня, случилось дорожно-транспортное происшествие. В автоинспекции региона уточнили, что травмы в аварии получили женщина и четверо детей.

ДТП было зафиксировано на 13-м километре автодороги Ярково-Новоалександровка-Ленино в Вагайском районе Тюменской области. На резком повороте водитель машины "Ока" не справился с управлением, вследствие чего автомобиль опрокинулся. Пострадали 35-летняя мать и четыре ее дочери – девяти, семи, трех лет, а также одного года и десяти месяцев. Все они были доставлены в больницу.

Согласно предварительным данным, водитель находился за рулем в состоянии опьянения. Кроме того, он не имеет водительского удостоверения.