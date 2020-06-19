Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Подмосковье случилось ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, есть пострадавшие

, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Подмосковье случилось ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, есть пострадавшие
машина ДПС, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В Московской области в пятницу, 19 июня, случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации областного главка МВД, на дороге произошло столкновение грузовика и микроавтобуса.

Уточняется, что авария случилась в 14.04 в подмосковной Лобне на улице Ленина. В результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса пострадали три человека. Информации о состоянии травмированных граждан к настоящему моменту не поступало.

На место уже прибыли сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

ЕТ

В мире

ДНР сделала экстренное заявление об ответном ударе по ВСУ и новых потерях Киева

ДНР сделала экстренное заявление об ответном ударе по ВСУ и новых потерях Киева

Киев понес новые потери в результате ответного удара ополченцев ДНР по позициям 35-й бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующая информация содержится в экстренном заявлении Народной милиции ДНР.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью