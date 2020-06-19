В Подмосковье случилось ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, есть пострадавшие

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19 июня 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина ДПС, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В Московской области в пятницу, 19 июня, случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации областного главка МВД, на дороге произошло столкновение грузовика и микроавтобуса.

Уточняется, что авария случилась в 14.04 в подмосковной Лобне на улице Ленина. В результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса пострадали три человека. Информации о состоянии травмированных граждан к настоящему моменту не поступало.

На место уже прибыли сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.