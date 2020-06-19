В Иркутской области произошло ДТП, столкнулись трамвай и грузовик

В Иркутской области полиция устанавливает обстоятельства авария в Ангарске, где утром 19 июня на перекрестке столкнулись трамвай и грузовой автомобиль. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по области.
Около 7 утра поступило сообщение о ДТП в Ангарском городском округе. По предварительной информации, на пересечении старого Московского тракта и улицы Карла Маркса произошло столкновение грузовика с трамваем. Медицинская помощь понадобилась водителю трамвая и контролеру.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.
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