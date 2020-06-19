Добровинский: потерпевшими по делу о ДТП с участием Ефремова признали вдову, сына и брата погибшего

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19 июня 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

адвокат Александр Добровинский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Потерпевшими по делу о дорожно-транспортном происшествии в центре Москвы с участием знаменитого российского актера Михаила Ефремова признаны вдова, сын, а также брат погибшего мужчины Сергея Захарова.

Адвокат семьи погибшего Александр Добровинский уточнил, что соответствующие ордера сегодня были переданы следователю, который ведет данное дело.

По словам юриста, потерпевшие не намерены принимать никаких денежных компенсаций от Михаила Ефремова, который 8 июня, находясь за рулем в состоянии опьянения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другим автомобилем, водитель которого впоследствии скончался.

Александр Добровинский подчеркнул, что надеется на справедливый суд.