В Карачаево-Черкесии обнаружили тела двух детей, пропавших три дня назад

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19 июня 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

канава, pixabay.com

В притоке реки в Карачаево-Черкесии были найдены погибшими двое детей, пропавшие три дня назад. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 19 июня, в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Тела 6-летнего мальчика и 11-летней девочки, которые ушли из дома на окраине аула Бесленей 16 июня, обнаружили в правом притоке реки Большой Зеленчук. Уточняется, что погибшие дети находились в канаве, которая выходит с пруда. Подчеркивается, что мальчик и девочка не могли туда попасть из-за течения реки.

Напомним, после исчезновения детей было заведено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух или более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека".