Военный автомобиль попал в аварию на трассе Джубга - Сочи, по предварительной информации, погиб один человек

Военный автомобиль столкнулся с легковой машиной на трассе Джубга - Сочи. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник в экстренных службах региона
По предварительной информации, погиб один человек. О возможном наличии пострадавших и их количестве пока неизвестно.
В ГУ МВД России по Краснодарскому краю ТАСС рассказали: сейчас на 29-м километре трассы Джубга - Сочи в поселке Ольгинка сотрудниками ДПС организовано реверсивное движение.
Ранее сообщалось: вице-президент РАН Владимир Чехонин считает, что вакцину от коронавируса могут начать производить в начале следующего года.