Военный автомобиль попал в аварию на трассе Джубга - Сочи, по предварительной информации, погиб один человек

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19 июня 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Военный транспорт. Фото: pixabay.com

Военный автомобиль столкнулся с легковой машиной на трассе Джубга - Сочи. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник в экстренных службах региона

По предварительной информации, погиб один человек. О возможном наличии пострадавших и их количестве пока неизвестно.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю ТАСС рассказали: сейчас на 29-м километре трассы Джубга - Сочи в поселке Ольгинка сотрудниками ДПС организовано реверсивное движение.

Ранее сообщалось: вице-президент РАН Владимир Чехонин считает, что вакцину от коронавируса могут начать производить в начале следующего года.