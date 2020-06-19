Во время грозы в Санкт-Петербурге погибли ребенок и крановщик

В Санкт-Петербурге при грозе и сильном ветре погибли ребенок и крановщик. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Известно, что накануне во время грозы в Санкт-Петербурге пострадали пять человек, двое из них погибли.
Уточняется: школьник погиб в результате удара молнии, а крановщик при падении башенного крана.
В городе было нарушено энергоснабжение пяти домов, в которых проживают более девяти тысяч человек, упали свыше 30 деревьев, повреждены семь автомашин.
Ранее сообщалось: в Иркутской области полиция устанавливает обстоятельства авария в Ангарске, где утром 19 июня на перекрестке столкнулись трамвай и грузовой автомобиль.