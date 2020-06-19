Во время грозы в Санкт-Петербурге погибли ребенок и крановщик

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19 июня 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Гроза. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге при грозе и сильном ветре погибли ребенок и крановщик. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Известно, что накануне во время грозы в Санкт-Петербурге пострадали пять человек, двое из них погибли.

Уточняется: школьник погиб в результате удара молнии, а крановщик при падении башенного крана.

В городе было нарушено энергоснабжение пяти домов, в которых проживают более девяти тысяч человек, упали свыше 30 деревьев, повреждены семь автомашин.

Ранее сообщалось: в Иркутской области полиция устанавливает обстоятельства авария в Ангарске, где утром 19 июня на перекрестке столкнулись трамвай и грузовой автомобиль.