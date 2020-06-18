В Ростовской области выпускник упал с вышки сотовой связи

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18 июня 2020, 21:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ruffnews.ru

Скорая помощь. Фото: сайт Госдумы РФ

В одном из сел Азовского района Ростовской области выпускной закончился трагедией.

Получив аттестаты, выпускники местной школы решили отметить это событие прогулкой по окрестностям. Один из выпускников забрался на вышку сотовой связи, не удержался и упал. Прибывшие медики констатировали смерть юноши. По каким причинам парень решил забраться на вышку, пока что неизвестно.

В администрации Азовского района сообщили, что готовится распоряжение о создании рабочей группы по факту гибели юноши. В нее войдут специалисты социальных служб, связисты и представители органов правопорядка.