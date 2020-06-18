На складе материальных ценностей в Мурманске произошел взрыв

Аргументы Недели → Происшествия 13+

18 июня 2020, 21:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Взрыв. Фото: pixabay.com

На складе в Ленинском районе в Мурманске 18 июня вечером произошел взрыв. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник во властных структурах региона.

Известно, что инцидент произошел на территории «Мурманэнергосбыт» - случился взрыв на складе материальных ценностей. Сейчас жизни города ничего не угрожает, энергосистемы и системы теплоснабжения региона не пострадали.

В настоящее время информации о пострадавших и погибших не поступало.

Ранее сообщалось: причалы в Ленинградской области - в Невской Дубровке, Старой Ладоге, Свирьстрое и Киришах - начали прием пассажирских теплоходов речных круизов.