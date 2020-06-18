В Ленинградской области уже можно путешествовать на теплоходе

Аргументы Недели → Общество 13+

18 июня 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]

лайнер "Русь Великая" , фото: flotrusich.ru

Причалы в Ленинградской области - в Невской Дубровке, Старой Ладоге, Свирьстрое и Киришах - начали прием пассажирских теплоходов речных круизов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Первый в 2020 году круизный лайнер "Русь Великая" уже доставил в регион почти 200 туристов из Москвы и Ярославля. Все противоэпидемиологические рекомендации, установленные для пассажирских перевозок водным транспортом, были соблюдены.

В сообщении отмечается, что появится новый туристический маршрут от Невской Дубровки до Кировска по местам обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Для этого будет построен новый причал напротив музея-диорамы "Прорыв" в Кировске.

Все средства от развития речного туризма будут направлены на реставрацию и восстановление исторических памятников.