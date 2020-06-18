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В Подмосковье поезд сбил заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую, от полученных травм женщина скончалась

, 18:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Подмосковье поезд сбил заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую, от полученных травм женщина скончалась
Рельсы. Фото: pixabay.com

В Подмосковье поезд сбил насмерть заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в районе станции «Жаворонки» Белорусского направления МЖД. В пресс-службе управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу ТАСС подтвердили информацию о том, что там сбита женщина. На месте происшествия работали сотрудники транспортной полиции,  в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Театре им. Моссовета подтверждают эту скорбную весть.

"Галина Самуиловна скончалась сегодня. Она очень много играла в театре. Это тяжелая для нас утрата во всех смыслах", - сказали в театре.

Ранее сообщалось: первого мужа актрисы Екатерины Семеновой нашли мертвым при загадочных обстоятельствах.  

ЕЧ

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