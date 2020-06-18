Бывший муж актрисы Екатерины Семеновой найден мертвым в машине

Первого мужа актрисы Екатерины Семеновой нашли мертвым при загадочных обстоятельствах. Тело 62-летнего Кирилла Сигала обнаружила его сестра. Что с ним произошло - разбираться следователям.
От Кирилла Сигала Екатерина Семенова родила дочку Марию. Известно, что Сигал был успешным бизнесменом и миллионером. Несколько лет назад он попал в колонию за многомиллионные махинации.
Развод с Екатериной Семеновой состоялся, когда дочери было около двух лет. В последние годы от него почти все отвернулись. Навещала Кирилла только сестра Елена.