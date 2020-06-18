Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Майкопе упавшая из-за ураганного ветра автобусная остановка насмерть придавила пенсионерку

, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Майкопе упавшая из-за ураганного ветра автобусная остановка насмерть придавила пенсионерку
Упавшая остановка в Майкопе. Фото: Соцсети

В Майкопе из-за ураганного ветра рухнула конструкция типовой остановки. Под ней погибла 78-летняя пенсионерка, две девушки – 22-летняя и 11-летняя сёстры – пострадали.

Трагедия произошла на глазах десятков очевидцев, которые пережидали сильный ливень. Следком возбудил уголовное дело по факту гибели женщины по статье «оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности», а прокурор республики поручил проверить в столице региона все остановочные комплексы.

Накануне на республику обрушился ливень, сопровождавшийся сильным ветром и градом, разбивший в одном из районов десятки автомобилей и крыши более 600 домовладений.

ДВа

В мире

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

России нужно, чтобы Украина стала дружественным государством, вторым желательным вариантом является разделение соседней страны. Соответствующую точку зрения озвучил Сергей Марков, отечественный эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью