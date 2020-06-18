В Майкопе упавшая из-за ураганного ветра автобусная остановка насмерть придавила пенсионерку

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18 июня 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

Упавшая остановка в Майкопе. Фото: Соцсети

В Майкопе из-за ураганного ветра рухнула конструкция типовой остановки. Под ней погибла 78-летняя пенсионерка, две девушки – 22-летняя и 11-летняя сёстры – пострадали.

Трагедия произошла на глазах десятков очевидцев, которые пережидали сильный ливень. Следком возбудил уголовное дело по факту гибели женщины по статье «оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности», а прокурор республики поручил проверить в столице региона все остановочные комплексы.

Накануне на республику обрушился ливень, сопровождавшийся сильным ветром и градом, разбивший в одном из районов десятки автомобилей и крыши более 600 домовладений.