В Кузбассе ураганным ветром сдуло целую деревню

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27 мая 2020, 08:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tayga.info

Последствия стихии. Фото: соцсети

Ураганный ветер, бушевавший на территории Западной Сибири, разрушил деревню Константиновка в Кемеровской области.

В региональном правительстве сообщили, что разрушено 18 домов из 31. Из-за сильного ветра в деревне рухнула стена элеватора. Под завалом погибли двое мужчин, третий пострадавший госпитализирован.

В администрации региона подтвердили, что основной удар стихии пришелся на деревню Константиновка. Утром 27 мая в администрации Мариинского района оперативный штаб определил объемы работ для устранения последствий урагана.

Кроме того, в самом Мариинске частично снесло крышу со здания ГИБДД и других домов, повалены десятки деревьев.

Ранее сообщалось, что во время урагана в Свердловской области пострадали три человека.