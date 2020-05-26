Во время урагана в Свердловской области пострадали три человека. Женщина находится в коме

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26 мая 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: ликвидация последствий урагана, сайт МЧС РФ

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что одна из пострадавших во время урагана в регионе находится в коме. Известно, что 25 мая стихия настигла 23 муниципалитета, в которых расположены 120 населенных пунктов.

«Серьезно пострадала женщина из Сухого Лога, которая во время урагана ехала в машине с мужем и беременной дочерью. Женщина находилась на пассажирском сиденье, когда из-за сильного порыва ветра в нее попала ветка», - уточнил он.

Куйвашев отметил, что она находится в реанимационном отделении местной больницы. По его словам, пострадали еще два человека на парковке в Екатеринбурге, на них обрушилась кровля.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли четыре человека. Глава региона выразил соболезнования родным и близким. Кроме того, ураган повалил сотню деревьев, повреждены здания, остановочные комплексы и автомобили.

Возбуждены уголовные дела по ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности») и одно дело — по ст. 143 УК России («Нарушение требований охраны труда»).