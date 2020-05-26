Из-за урагана два человека погибли в Екатеринбурге и двое погибших в Свердловской области

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26 мая 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

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На Урале в понедельник, 25 мая, из-за урагана погибли четыре человека. Мощный ветер ломал большие ветки деревьев. 66-летнюю женщину в Полевском у одного из домов на улице 2-й Микрорайон придавило сломанной веткой тополя. Погибли два екатеринбуржца и один житель Арамиля.

Председатель комитета благоустройства мэрии Екатеринбурга Тамара Благодаткова признала, что тополя, растущие в городе, очень хрупки и легко ломаются. Чиновница заявила, подрезка деревьев во дворах находится в компетенции управляющих компаний и собственников жилья, а не мэрии.

Председатель думской комиссии по городскому хозяйству, директор УК "РЭМП Железнодорожного района" Александр Колесников заявил, что "во всем виноваты сумасшедшие жители, которые не дают кронировать тополя во дворах". По его словам, люди выходят "с вилами против подрезки деревьев", - сообщает "Уралбюроинформ".

В Екатеринбурге на улице Самолетной жителя частного дома насмерть придавило воротами. Второе смертельное ЧП случилось на производственной базе в переулке Низовом Октябрьского района. Там из-за сильного ветра рухнул козловой кран, в кабине которого находился машинист. В результате мужчина скончался по пути в больницу.

В региональном управлении СКР три дела были возбуждены по ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности») и одно дело — по ст. 143 УК России («Нарушение требований охраны труда»).