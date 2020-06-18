В Новороссийске скончался годовалый ребенок, который находился под присмотром няни

Аргументы Недели → Происшествия 13+

18 июня 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Ребенок. Фото: pixabay.com

В Новороссийске умер маленький ребенок, которого мать оставила под присмотром няни. Об этом рассказали в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

Установлено, что к воспитателю детского сада в частном порядке обратилась одна из родителей ее воспитанников и попросила оставить ее ребенка у себя дома для присмотра на период нахождения на работе. После завтрака няня вышла в другую комнату, а по возвращении обнаружила малыша на диване без признаков жизни, после чего сразу вызвала медиков.

Сейчас следственным отделом по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по факту гибели годовалого мальчика. Устанавливается причина смерти ребенка, проводится судебно-медицинская экспертиза. Следователи разбираются, имела ли право женщина оказывать услуги по присмотру за детьми, изучают условия жизни и воспитания пострадавшего.

Ранее сообщалось: в Батайске задержали банду, которая похищала людей и отправляла их в рабство.