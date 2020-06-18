Аргументы Недели → Общество 13+

18 июня 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Батайске задержали банду, которая похищала людей и отправляла их в рабство. Пока известно о пяти жертвах преступной группы, но их может оказаться намного больше.

В группе состояло четыре человека, и работали они по одной схеме -находили на дороге одиноких людей, подъезжали к ним на своем автомобиле и под угрозой пистолета сажали в машину. А дальше свозили их в гараж на улице с говорящим названием — Воровского.

Там жертв держали на привязи и отпускали лишь работать на полях. Только вот следили за своими рабами бандиты очень плохо, через какое-то время им удавалось сбегать. Преступников не могли долго найти лишь потому, что жертвы после побега не обращались в полицию — о похищениях просто никто не знал.

Банду смогли раскрыть только во время их последнего похищения — "рабыня" пригла в полицию и рассказала про тот самый гараж. На четверых членов банды завели уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Похищение человека», сообщает канал "Baza".