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В Петербурге автомобиль сбил шестерых пешеходов,в том числе четырех девочек

, 14:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Петербурге автомобиль сбил шестерых пешеходов,в том числе четырех девочек
фото: машина скорой помощи, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

В четверг, 18 июня, в Колпино у дома 51 по Октябрьской улице автомобиль совершил наезд на двух женщин и четырех девочек. Инцидент произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

«Около 11.20 … водитель Volkswagen в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пешеходов: двух женщин 1988 и 1989 годов рождения и четырех девочек 2012, 2013, 2015, 2016 годов рождения. Все пострадавшие направлены в больницу», - уточнили в ведомстве.

Медики оценивают состояние женщин как удовлетворительное, а детей - средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Мордовии минувшей ночью в рабочем поселке Николаевка, который входит в городской округ Саранск, в ДТП с загоревшимися легковыми автомобиля погибли шесть человек.

БА

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