У мужчины в ухе взорвался беспроводной наушник

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18 июня 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: GizmoChina

Фото: наушники, Andrej Sokolow/globallookpress.com

Наушник AirPods взорвался в ухе у 23-летнего мужчины во время разговора по телефону. Отмечается, что инцидент произошел 19 мая с жителем города Чжэнчжоу в Китае.

В источнике говорится, что у пострадавшего зафиксировали повреждение кожного покрова правого уха и следы кровотечения. Медики на протяжении двух дней лечили владельца наушников противовоспалительными препаратами, однако после терапии молодой человек жалуется на проблемы со слухом.

Сейчас бракованный комплект отправили в компанию – производителя, чтобы та разобралась с причиной происшествия. Кроме того, пострадавшему выплатили компенсацию в соответствии с местными законами.

Ранее сообщалось, что 11-летний мальчик чуть не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета.