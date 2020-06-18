У мужчины в ухе взорвался беспроводной наушник

Наушник AirPods взорвался в ухе у 23-летнего мужчины во время разговора по телефону. Отмечается, что инцидент произошел 19 мая с жителем города Чжэнчжоу в Китае.
В источнике говорится, что у пострадавшего зафиксировали повреждение кожного покрова правого уха и следы кровотечения. Медики на протяжении двух дней лечили владельца наушников противовоспалительными препаратами, однако после терапии молодой человек жалуется на проблемы со слухом.
Сейчас бракованный комплект отправили в компанию – производителя, чтобы та разобралась с причиной происшествия. Кроме того, пострадавшему выплатили компенсацию в соответствии с местными законами.
Ранее сообщалось, что 11-летний мальчик чуть не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета.