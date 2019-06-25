Подросток чуть не погиб из-за оставленного на зарядке планшета ночью

В Великобритании в графстве Стаффордшир 11-летний мальчик чуть не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета. Отмечается, что подросток положил гаджет, как обычно, рядом с подушкой и уснул.

Согласно источнику, утром мальчик увидел, что зарядное устройство почти полностью прожгло матрас, а вся комната покрылась слоем чёрной сажи и дымом. Сам подросток не пострадал, - передаёт Manchester Evening News.

Уточняется, что сигнализации в доме не было, которая могла бы заранее предупредить о происшествии.

По словам спасателей, которых вызвали на место происшествия, за ночь аккумулятор сильно нагрелся и прожег простынь. Сотрудники отметили, что это будет лишним напоминанием, о том, что нельзя оставлять устройства на материалах, которые могут загореться при нагревании. Они добавили, что семье повезло, что возгорание не усилилось.