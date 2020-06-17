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Бродячая собака покусала шестерых детей под Рязанью

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Бродячая собака покусала шестерых детей под Рязанью
зубы собаки, pixabay.com

В Рязанской области бродячая собака покусала шестерых детей. Как сообщили днем в среду, 17 июня, в СУ СКР по региону, следователи по факту случившегося возбудили уголовное дело о халатности.

Установлено, что накануне днем на территории Автозаводского района города Скопина Рязанской области на детей в возрасте от 6 до 12 лет напала собака. Шестеро несовершеннолетних пострадали. Всем им была оказана медицинская помощь, один ребенок все еще находится в больнице под наблюдением.

Подчеркивается, что обязанность по отлову и содержанию бездомных животных возложена на органы местного самоуправления, но наличие стаи бродячих собак в городе указывает на то, что должностные лица не выполняют работу должным образом, сообщает следствие.

ЕТ

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