В Новосибирской области собака прокусила ногу беременной женщине

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20 марта 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: pixabay.com

В четверг, 19 марта, в Новосибирской области собака совершила нападение на беременную девушку, когда та гуляла со своим сыном. Отмечается, что жительница города Бердска получила серьезную травму ноги и обратилась в полицию, сообщает kp.ru.

По данным источника, собака прокусила девушке колено и «вырвала кусок мяса», после пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь – рану обработали и зашили. Сейчас ее жизни нечего не угрожает. При этом собака не была бродячей и что спровоцировало животное, пока неизвестно.

«Женщина обратилась к нам с заявлением, оно было зарегистрировано в установленном порядке. Сейчас участковый проводит проверку по этому факту», - подтвердили информацию о случившемся в пресс-службе МВД.

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