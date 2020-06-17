Источник: задержанный ФСБ подросток из Волгограда имел поведенческие особенности и не посещал школу

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17 июня 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

машина ФСБ России, Zamir Usmanov/Global Look Press

Подросток, обвиняемый в подготовке нападения на школу в Волгограде, больше года не посещал учебное заведение по медицинским показаниям. Согласно последним данным, у него были поведенческие особенности.

Детский омбудсмен региона Нина Болдырева отметила, что в настоящий момент несовершеннолетний находится в одиночной камере следственного изолятора, общаться с родными ему нельзя.

Родители мальчика утверждают, что их сын никому не хотел навредить, а взрывчатые вещества и взрывные устройства он изготавливал ради забавы, однако у следствия есть основания полагать, что целью подростка являлось нападение на учебное заведение, сотрудника школы и одного ученика.

Нина Болдырева сообщила, что ранее несовершеннолетний большую часть времени проводил дома, имел поведенческие особенности и официальный медицинский диагноз, поэтому школу не посещал.

Напомним, подростку инкриминируются незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств и приготовление к убийству двух и более человек общеопасным способом.