В Волгограде подростка подозревают в подготовке нападения на школу

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15 июня 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

полицейский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Волгограде сотрудники ФСБ задержали подростка, который готовил нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова. Об этом заявили в пресс-службе областного управления СКР.

Сотрудники регионального управления ФСБ России выяснили, что 14-летний мальчик у себя дома изготавливал самодельные взрывные устройства, а также жидкостные зажигательные гранаты. При осмотре квартиры, где проживает школьник, нашли бомбу, составляющие, необходимые для ее изготовления, в частности, металлические поражающие элементы, а также 18 бутылок с зажигательной смесью.

Несовершеннолетний заявил, что собирался применить данный арсенал лишь в развлекательных целях на пустырях города. У следствия, однако, есть основания полагать, что целью подростка являлось нападение на учебное заведение, сотрудников школы и одного из учеников.

Подозреваемого задержали, он находится под стражей. Не исключено, что у мальчика могли быть сообщники.