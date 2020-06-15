В Волгограде убили иностранного студента-медика

Старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник сообщила, что в Волгограде убили иностранного студента медицинского университета. Инцидент произошел ночью 13 июня в центре города.
«По пути следования на молодого парня напал неизвестный и нанес ему ножом множество ударов в различные части тела. Ранения оказались смертельными», - уточнила она, отметив, что 17-летний студент шел от гостей в общежитие.
Проводится проверка, изучаются записи камер наружного наблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее сообщалось, что около мусорного бака в Москве нашли тело похищенной кубинки.