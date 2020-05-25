В Москве нашли тело похищенной несколько дней назад гражданки Кубы

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25 мая 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: сайт МВД РФ

СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что в столичном районе Фили-Давыдково около мусорного контейнера на Кастанаевской улице найдено тело 22-летней гражданки Кубы. Инцидент произошел минувшей ночью, сообщает kp.ru.

«Труп 22-летней чернокожей кубинки лежало у мусорного контейнера … В момент обнаружения тело было полностью обнажено», - пояснил собеседник.

Известно, что Лоурен Моралес Фернандес держали в заложниках в квартире №55. При этом похитители требовали за девушку 30 тысяч рублей и угрожали постепенно отрезать ей части тела, но у ее знакомых таких денег не оказалось, уточнили в ведомстве. В результате спасти девушку не удалось, неизвестные расчленили ее и оставили тело около мусорного бака.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что девушка подрабатывала в Москве проституцией и 19 мая выехала на заказ в квартиру, где и оказалась в заложниках. Позже преступников задержали в ходе штурма квартиры, там находились 20-летняя хозяйка жилья и ее приятель из Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось об ограблении с пятью заложниками в одном из отделений Альфа-банка в Москве.