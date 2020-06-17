Жительница Ивановской области, зараженная COVID-19, скончалась сразу после родов

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17 июня 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

операция, инструменты, pixabay.com

Жительница Ивановской области, у которой развилась тяжелая форма пневмонии на фоне коронавирусной инфекции, скончалась сразу после того, как медики провели ей экстренное кесарево сечение.

Руководитель департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин уточнил, что у 33-летней беременной женщины было достаточно быстрое течение заболевания. Пациентке пришлось сделать кесарево сечение, после которого она скончалась. За жизнь новорожденного ребенка в настоящий момент борются врачи, он находится в тяжелом состоянии в НИИ материнства и детства в Москве.

Результаты вскрытия матери малыша показали, что у нее было поражено около 90 процентов легких, кроме того имеются признаки тромбоэмболии.