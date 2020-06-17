Житель Тверской области перевел телефонным аферистам более 400 тысяч рублей

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17 июня 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: afanasy.biz

Звонок. Фото: pixabay.com

В Ржеве полиция устанавливает личности мошенников, которые похитили у 68-летнего местного жителя крупную сумму денег.

Как выяснилось, пенсионеру позвонил неизвестный, представился сотрудником прокуратуры и сообщил, что пенсионеру положена компенсация за приобретение лекарств. Пообещав возмещение более 1 млн рублей, мошенник предложил потерпевшему написать заявление и оплатить регистрационный сбор - 23 тысячи рублей, затем комиссию за сохранность денежных средств, за транспортировку и за ячейку в банке.

Пенсионер выполнил все указания мошенников и перевел им в общей сложности свыше 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на российские дороги вернулись автоподставы.