На российские дороги вернулись автоподставы

Аргументы Недели → Криминал 13+

15 июня 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Подмосковная полиция задержала банду, занимавшуюся инсценировкой дорожно-транспортных происшествий. Преступники вымогали у участников аварий от 50 до 100 тысяч рублей. Жертвами бандитов стали шесть автовладельцев.



После совершения спровоцированной аварии мошенники сообщали водителю о серьёзном нарушении правил дорожного движения. Чтобы уладить ситуацию, требовали деньги. Полиция нашла у бандитов пистолеты, бейсбольную биту. Задержанные были ранее судимыми.



Автоподставы в последние годы исчезли с дорог из-за распространения автострахования. К тому же люди стали юридически грамотнее и понимают, когда их начинают разводить.



Но, как говорится, никогда такого не было и вот опять!.. Схем мошенничества автопреступников множество. Одной из простых является навешивание замка на диск или ручку двери. Автовладелец находит записку, где указываются реквизиты для перевода денежных средств, взамен он получит место нахождения ключа.



Чаще всего в руки мошенников попадаются женщины, неуверенные водители, пожилые автовладельцы. Чтобы избежать проблем, юристы призывают, в первую очередь, не нарушать правила дорожного движения. Эксперты советуют при любом случае вызывать сотрудников ГИБДД. До их приезда можно запереться в машине и не общаться со злоумышленниками. Также можно позвонить родственникам и знакомым и попросить их приехать на место аварии для сведения к минимуму давления со стороны преступников.



