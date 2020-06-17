При спасении тонувшей девочки в Забайкалье погибла ее тетя. Найдены тела всех четверых погибших

Аргументы Недели → Происшествия 13+

17 июня 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Тела всех четверых людей, погибших при спасении тонувшей девочки на реке Онон в Забайкалье, найдены.

При спасении девочки погибли ее тетя и еще один родственник. Сегодня обнаружено тело погибшей тети девочки.

Напомним, в понедельник, 15 июня, вечером компания взрослых и 15-летняя девочка пришли на реку в Ононском районе. Девочка пошла на реку купаться, и ее затянул водоворот. Взрослые кинулись в воду спасать подростка, к ним на помощь прибежали рыбаки, которые недалеко от них рыбачили.

В результате девочку спасли, а четверо взрослых утонули. Тела трех мужчин нашли, поиски женщины продолжались.

По данному факту следственными органами СК России по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.

В Карачаево-Черкесии двое детей, 14-летняя девочка и шестилетний мальчик ушли погулять на реку Большой Зеленчук и пропали. Во вторник в службу спасения в Коми поступила информация, что в районе деревни Важкурья Корткеросского района на реке Вычегда в необорудованном для купания месте утонули два подростка 13 и 14 лет.