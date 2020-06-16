В Карачаево-Черкесии двое детей ушли на реку и пропали

Аргументы Недели → Происшествия 13+

16 июня 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]

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В Карачаево-Черкесии двое детей, 14-летняя девочка и шестилетний мальчик ушли погулять на реку Большой Зеленчук и домой не вернулись, пропали. Инцидент произошел в ауле Бесленей Хабезского района КЧР.

Мать детей уже обратилась в полицию. Сейчас брата и сестру ищут около сотни спасателей и сотрудников полиции, волонтеры. В пресс-службе МВД по КЧР рассказали со слов матери пропавших детей, что около полудня они ушли с территории фермы на окраине аула Бесленей на речку и до сих пор не вернулись.

У детей при себе был мобильный телефон. Но он сейчас отключен.

Во вторник в службу спасения в Коми поступила информация, что в районе деревни Важкурья Корткеросского района на реке Вычегда в необорудованном для купания месте утонули два подростка 13 и 14 лет. На место происшествия прибыли спасатели, работники ГИМС и сотрудники местной пожарной части. Обнаружить подростков сразу не удалось.

На месте работают сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи. Всего к поисковым работам привлекли 28 человек и 10 единиц техники.