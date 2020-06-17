В Челябинской области задержан водитель, врезавшийся на грузовике в пять машин

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17 июня 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

ДТП, кадр видео

В Челябинской области задержан водитель, врезавшийся на грузовике китайского производства с отказавшими тормозами в пять автоомбилей на трассе М-5 «Урал». Страшная авария произошла во вторник, 16 июня. В результате ДТП погибли два человека - водитель и пассажир автомобиля Lada Granta.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Эта статья предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или лишение свободы на срок до семи лет.

По предварительны данным, у грузовика Shaanxi отказала тормозная система, и фура на трассе столкнулась с попутными движущимися машинам Lada Granta, Audi Q7, Renault Sandero, ВАЗ-2114 и Hino. Водитель автомобиля Lada Granta и пассажир скончались на месте, - сообщили в прокуратуре региона.

Очевидцы опубликовали видео ДТП на трассе М-5 «Урал», где грузовик протаранил пять машин, и погибли два человека.