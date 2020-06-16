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16 июня 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Ивановской области еще три человека скончались от коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на вторник, 16 июня, в Ивановской области зарегистрированы 3599 случаев заражениям новой коронавирусной инфекцией. За сутки число зараженных возросло на 91.

Всего скончались 30 человек, у кого был диагностирован коронавирус. Трое пациентов, которые скончались по последним данным, были пожилыми людьми. Директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин рассказал, что умер 78-летний пациент из Гаврилова Посада. По данным медиков, контактов с зараженными COVID-19 у мужчины не было, за пределы области в течение последнего месяца он не выезжал. Второй умерший – пациент 74 лет из Вичугского района, тоже не имевший контактов с больными. Третий пациент 66 лет из Вичуги. Он был госпитализирован в тяжелейшем состоянии, в состоянии клинической смерти. Несмотря на усилия медиков, больной прожил в стационаре около 1,5 часов. По словам Фокина, на вскрытии у всех трех пациентов тяжелейшее поражение легких.

Среди новых выявленных зараженных - 58 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 32 человека. Один заболевший прибыл в Ивановскую область из Москвы, - сообщает РИА Новости.

Сегодня из больниц выписаны 123 вылечившихся человека, в целом к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 1511 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус.

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