В ночь на вторник в Твери сгорели семь автомобилей

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16 июня 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

горящий автомобиль, Natalya Loginova/Russian Look

В ночь на вторник, 16 июня, в Твери сгорели семь автомобилей. Соответствующую информацию предоставили сегодня в ГУ МЧС по региону, где отметили, что рассматривается версия поджога транспортных средств.

Происшествие случилось на парковке во дворе домов, расположенных в поселке ДРСУ-2 в Твери. Предполагается, что неизвестный совершил поджог двух иномарок. Пламя уничтожило сгораемые части автомобилей, а впоследствии перекинулось еще на пять машин и серьезно повредило их.

Представитель ГУ МЧС по региону подчеркнула, что ущерб в настоящий момент устанавливают специалисты.