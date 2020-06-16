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В ночь на вторник в Твери сгорели семь автомобилей

, 12:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В ночь на вторник в Твери сгорели семь автомобилей
горящий автомобиль, Natalya Loginova/Russian Look

В ночь на вторник, 16 июня, в Твери сгорели семь автомобилей. Соответствующую информацию предоставили сегодня в ГУ МЧС по региону, где отметили, что рассматривается версия поджога транспортных средств.

Происшествие случилось на парковке во дворе домов, расположенных в поселке ДРСУ-2 в Твери. Предполагается, что неизвестный совершил поджог двух иномарок. Пламя уничтожило сгораемые части автомобилей, а впоследствии перекинулось еще на пять машин и серьезно повредило их.

Представитель ГУ МЧС по региону подчеркнула, что ущерб в настоящий момент устанавливают специалисты.

ЕТ

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