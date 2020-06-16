В ночь на вторник в Твери сгорели семь автомобилей

В ночь на вторник, 16 июня, в Твери сгорели семь автомобилей. Соответствующую информацию предоставили сегодня в ГУ МЧС по региону, где отметили, что рассматривается версия поджога транспортных средств.
Происшествие случилось на парковке во дворе домов, расположенных в поселке ДРСУ-2 в Твери. Предполагается, что неизвестный совершил поджог двух иномарок. Пламя уничтожило сгораемые части автомобилей, а впоследствии перекинулось еще на пять машин и серьезно повредило их.
Представитель ГУ МЧС по региону подчеркнула, что ущерб в настоящий момент устанавливают специалисты.