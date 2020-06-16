В Нижегородской области произошло ДТП, пострадали четыре человека

Аргументы Недели → Происшествия 13+

16 июня 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Автомобиль. Фото: pixabay.com

Легковой автомобиль и автобус столкнулись 16 июня на трассе в Дзержинске в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Известно, что ДТП произошло на 392-м км автодороги Москва - Уфа на территории Дзержинска. По предварительным данным, женщина-водитель, управляя машиной, не выбрала безопасную дистанцию и совершила столкновение с автобусом. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Сейчас пострадавшие доставлены в больницу скорой помощи города.

Ранее сообщалось: при пожаре в частном доме в Волгограде погибли два человека – мужчина и женщина.