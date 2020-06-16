Два человека погибли при пожаре в частном доме в Волгограде

При пожаре в частном доме в Волгограде погибли два человека – мужчина и женщина. Соответствующую информацию предоставили во вторник, 16 июня, в экстренных службах региона.
В ГУ МЧС по региону уточнили, что минувшей ночью в Тракторозаводском районе Волгограда произошло возгорание кровли двухэтажного частного дома.
Уточняется, что пожар унес жизни женщины 1937 года рождения и мужчины 1963 года рождения. Пострадали две девочки 2013 года рождения, их доставили в медицинское учреждение. Информации о состоянии несовершеннолетних к настоящему моменту не поступало.