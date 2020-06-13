В Казани потушили пожар, но осадок от трагедии ещё остаётся

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13 июня 2020, 21:50 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

2020 год стал настоящим испытанием для нашей родины. Почти всё время происходят какие-то катастрофы и происшествия. Не обошли стороной катастрофы и республику Татарстан.

Вчера вечером там прогремел взрыв на крупном объекте компании «Газпром сжиженный газ». Началось всё со здания операторной. Потом пламя уже перенеслось на ёмкости с опасными веществами. Возникший огненный столб достигал почти полсотни метров. К сожалению, не обошлось без жертв. Один работник погиб, а двое других получили ожоги средней степени тяжести. Правительству региона пришлось пойти на введение Чрезвычайной ситуации.

Причина взрыва сейчас уточняется. В «Газпром» сообщили, что взрыв случился при сливе сжиженного газа из железнодорожной цистерны в стандартную. Правоохранителями было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Вероятно, всему виной были банальное отсутствие обучения техники безопасности у сотрудников и некачественные приборы. Эксплуатировались давно устаревшие резервуары и насосы с трещинами и поломками, что просто недопустимо для подобных организаций. К 16 часам сегодняшнего дня пожар был успешно потушен местными службами МЧС. Возникшие события вызвали массовые обсуждения в социальных сетях. Люди утверждают, что властям следует пересмотреть ситуацию с оборудованием в крупных газопроводческих компаниях страны.