У москвички неизвестный похитил с банковских счетов 5 млн. рублей

Аргументы Недели → Происшествия 13+

16 июня 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Копилка. Фото: pixabay.com

В Москве неизвестный, используя поддельные документы, снял со счетов одной из женщин почти 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Известно, что 15 июня в полицию обратилась жительница 1975 года рождения, которая сообщила, что у нее украли крупную сумму с банковских счетов.

Позже было установлено, что в марте злоумышленник, используя поддельный паспорт на имя заявительницы, с валютных счетов осуществил перевод денежных средств на рублевые счета, после чего в период со 2 марта по 8 июня вывел с данных счетов денежные средства в сумме 4,97 млн рублей.

Сейчас полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось: в Забайкалье погибли четыре человека, которые спасали тонущую в реке школьницу.