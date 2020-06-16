В Забайкалье погибли четыре человека, которые спасали тонущую в реке школьницу

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16 июня 2020, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Река. Фото: pixabay.com

На реке Онон в Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку. Об этом сообщает СУСК региона.

Известно, что инцидент произошел в понедельник, 15 июня, вечером. Компания родственников отдыхала на берегу реки, среди них была школьница.

Позже во время купания 15-летняя девочка, попав в водоворот, начала тонуть. Взрослые бросились в воду спасать пострадавшую. К ним присоединись трое рыбаков, которые рыбачили неподалеку. В результате девочку удалось спасти, однако четыре человека утонули.

Сейчас следственными органами края проводится доследственная проверка. Обнаружены и направлены на судмедэкспертизу тела трех мужчин, ведутся поиски тела женщины.

Ранее сообщалось: в столичном главке СК опровергли слухи о том, что мужчина, устроивший перестрелку на Ленинском проспекте в Москве, умер.