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В СК заявили, что мужчина, стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте, жив

, 19:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В СК заявили, что мужчина, стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте, жив
Скорая помощь. Фото: pixabay.com

В столичном главке СК опровергли слухи о том, что мужчина, устроивший перестрелку на Ленинском проспекте в Москве, умер. О том, в каком состоянии находится стрелок, сообщила представитель СК по городу Юлия Иванова.

Иванова заявила, что задержанный мужчина ранен и находится в больнице, но он жив.

Согласно имеющейся информации, стрелять по сотрудникам полиции начал уроженец Ингушетии 25-летний Ратмир Галаев. Сотрудники ДПС остановили машину такси за нарушение ПДД и приступили к оформлению протокола, когда проходящий мимо мужчина открыл стрельбу по полицейским. Стражи порядка получили ранения, но смогли задержать стрелка.

АБ

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