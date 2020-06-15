Молодой человек, устроивший перестрелку на Ленинском проспекте, скончался в реанимации больницы

Молодой человек, устроивший перестрелку на Ленинском проспекте в Москве, скончался в реканимации от ран не совместимых с жизнью. Им оказался 25-летний Ратмир Галаев, уроженец Ингушетии.
«Мужчина скончался от потери крови при пулевых ранениях в живот, не приходя в сознание», — сообщил собеседник «Интерфакса».
Оба раненых сотрудника ГИБДД Сергей Крылов и Алексей Поярков сейчас в тяжелом состоянии в реанимации: у Крылова — огнестрельные ранения головы, плеча, кисти, колена.
Очевидцы происшествия сообщили, что злоумышленник стрелял по полицейским на Ленинском проспекте целенаправленно и без какой-либо видимой причины.