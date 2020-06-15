Молодой человек, устроивший перестрелку на Ленинском проспекте, скончался в реанимации больницы

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15 июня 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]

Молодой человек, устроивший перестрелку на Ленинском проспекте в Москве, скончался в реканимации от ран не совместимых с жизнью. Им оказался 25-летний Ратмир Галаев, уроженец Ингушетии.

«Мужчина скончался от потери крови при пулевых ранениях в живот, не приходя в сознание», — сообщил собеседник «Интерфакса».

Оба раненых сотрудника ГИБДД Сергей Крылов и Алексей Поярков сейчас в тяжелом состоянии в реанимации: у Крылова — огнестрельные ранения головы, плеча, кисти, колена.

Очевидцы происшествия сообщили, что злоумышленник стрелял по полицейским на Ленинском проспекте целенаправленно и без какой-либо видимой причины.